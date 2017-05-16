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Суд ЕС запретил ЕК вводить в действие соглашения о свободной торговле без ратификации

Международная панорама
16 мая, 12:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Таким образом, это решение прямо подрывает устоявшуюся практику, когда соглашение о свободной торговле ЕС с третьей страной вводится в действие в так называемом предварительном режиме

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Европейский суд юстиции принял решение, создающее юридический прецедент в европейском праве, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Сингапуром не может вступить в силу до проведения его парламентской ратификации всеми странами сообщества. Этот вердикт опубликован на сайте высшего Европейского суда юстиции.

"Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Сингапуром может быть введено в легальное действие только после его ратификации парламентами всех государств-членов (ЕС)", - говорится в заявлении.

Таким образом, это решение прямо подрывает устоявшуюся практику, когда соглашение о свободной торговле Евросоюза с третьей страной вводится в действие через короткий срок после подписания в так называемом предварительном режиме, а процесс его ратификации национальными парламентами происходит параллельно. Так, Брюссель вместо того, чтобы получать санкцию от законодательных органов всех стран-членов сообщества для открытия своих рынков для третьих государств, фактически ставит их перед уже свершившимся фактом.

Теперь, опираясь на прецедент с Сингапуром, введение в действие без парламентской ратификации любого аналогичного торгового соглашения, которые Еврокомиссия (ЕК) создает по единому шаблону, может быть легко оспорено в судебном порядке.

Это решение может иметь ключевое значение ввиду предстоящего вступления в силу подписанного в октябре 2016 года соглашения о свободной торговле ЕС-Канада (CETA), которое ЕК намеревалась ввести в действие "в предварительном режиме" до конца первого полугодия 2017 года, в то время как против него выступает множество европейских профсоюзных и торговых организаций, имеющих сильное парламентское лобби в своих странах. СETA также считается прототипом для еще более глобального соглашения о свободной торговле ЕС-США (TTIP), которое иногда называют "экономическим НАТО". Переговоры о нем были фактически приостановлены во второй половине прошлого года, однако ни одна из сторон пока не отказалась от планов его заключения.

Кроме того, ЕС находится в настоящий момент в стадии подготовки аналогичных соглашений с Аргентиной, Бразилией, Мексикой, Парагваем, Уругваем и Японией. В перспективе, после завершения переговоров о выходе Великобритании из ЕС, с высокой вероятностью между Евросоюзом и Соединенным Королевством также должно быть заключено подобное соглашение.

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