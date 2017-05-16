Состав нового кабинета министров Франции будет объявлен 17 мая

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Елисейский дворец объявит состав нового кабинета министров в среду, 17 мая, в 15:00 (16:00 мск). Об этом сообщила администрация французского президента.

В заявлении указано, что перенос на одни сутки объявления фамилий министров "связан с необходимостью проверить их налоговые декларации".

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Елисейском дворце консультации с премьер-министром Эдуаром Филиппом относительно состава кабинета министров.