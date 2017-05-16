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Украинские провайдеры начали подготовку к блокировке российских интернет-ресурсов

Международная панорама
16 мая, 16:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

При этом в интернет-ассоциации Украины заявили, что на практике реализовать решение СНБО очень непросто

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинские провайдеры готовятся выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке ряда российских интернет-ресурсов, среди которых почтовые сервисы и поисковые системы. Как сообщил пресс-секретарь "Укртелекома" Михаил Шуранов, компания уже начала подготовительные работы.

"Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов продолжаться от нескольких дней до недели", - пояснил он на своей странице в Facebook.

Представитель еще одного киевского провайдера Wnet сообщил в комментарии ТАСС, что компания также выполнит требования законодательства. "Мы пока официально не получали решение о необходимости блокирования российских ресурсов, но если это имеет место, мы, конечно, будем его выполнять", - сообщил собеседник. Между тем, пока какие- либо работы в этом направлении не проводятся, уточнил он.

Как убедился корреспондент ТАСС, еще одна крупная группа телекоммуникационных компаний "Воля" продолжает предоставлять доступ к ресурсам, вошедшим в санкционный список.

Между тем, в интернет-ассоциации Украины заявили, что на практике реализовать решение СНБО очень непросто. Председатель организации Александр Федиенко заявил в комментарии агентству "Украинские новости", что "операторы технически не готовы реализовать такие механизмы, кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%".

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список санкций, состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и Яндекс.

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