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СБУ готовит разъяснение провайдерам, как блокировать российские сайты

Международная панорама
16 мая, 18:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Вместе с тем Александр Турчинов призвал провайдеров не ждать этих разъяснений, а "инициативно выполнять" решение о блокировке

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины готовит информационное письмо к украинским провайдерам о том, как выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о блокировке российских интернет ресурсов.

Об этом сегодня заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов.

"СБУ разрабатывает информационное письмо, которое уже завтра, я надеюсь, получат украинские провайдеры", - сказал он. Вместе с тем, секретарь СНБО призвал провайдеров не ждать это письмо, а уже сейчас "инициативно выполнять" решение Совета.

Он также подтвердил информацию о том, что кабинету министров Украины совместно с СБУ было поручено разработать механизм блокировки сайтов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Киев считает, что российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента".

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