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Reuters: США и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Международная панорама
16 мая, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Документ дает американским военным возможность при необходимости лучше реагировать на ряд сценариев в ОАЭ и на их периферии

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое заменит договор 1994 года.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Кристофера Шервуда.

"Это представляет военным США возможность при необходимости лучше реагировать на ряд сценариев в и близ ОАЭ", - приводит агентство его слова.

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