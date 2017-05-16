Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд

Шарапова снялась с матча второго круга турнира WTA в Риме из-за травмыСпорт 16 мая, 22:29
Футболист "Локомотива" Ари не полетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"Спорт 16 мая, 22:22
Президент "Барселоны" не намерен уходить в отставку из-за скандала с трансфером НеймараСпорт 16 мая, 22:13
СМИ: пресс-секретаря Белого дома Спайсера заменят на 48-летнюю журналисткуМеждународная панорама 16 мая, 22:11
Подустали: российские хоккеисты потерпели первое поражение на ЧМСпорт 16 мая, 21:48
Мутко: российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМСпорт 16 мая, 21:32
Российский бизнес выдержит украинские санкции, от которых пострадают сами же украинцыЭкономика и бизнес 16 мая, 21:31
МИД РФ: отказ МТБЮ освободить Младича для лечения в России вызывает недоумениеПолитика 16 мая, 21:19
NYT: данные, которыми Трамп поделился с российскими дипломатами, поступили от ИзраиляМеждународная панорама 16 мая, 21:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Надлежащие исполнение указа президента Украины о блокирование в стране российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрд. Такое мнение высказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год - два и более и где-то в рамках государства $1 млрд", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".
Федиенко отметил, что заблокировать сайты возможно. "Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", - объяснил он. Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, со временем блокировку можно будет обойти.
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.