Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Надлежащие исполнение указа президента Украины о блокирование в стране российских интернет-ресурсов потребует около двух лет и вложений в размере $1 млрд. Такое мнение высказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год - два и более и где-то в рамках государства $1 млрд", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

Федиенко отметил, что заблокировать сайты возможно. "Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", - объяснил он. Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, со временем блокировку можно будет обойти.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.