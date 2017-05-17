Тиллерсон назвал новое испытание КНДР сигналом к ужесточению санкций против Пхеньяна

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Последнее испытание баллистической ракеты КНДР стало сигналом для международного сообщества к ужесточению санкций против Пхеньяна. К такому выводу пришли госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора с главой японского МИД Фумио Кисидой.
"Госсекретарь Тиллерсон и министр иностранных дел Кисида согласились с тем, что последняя провокация КНДР послужила еще одним призывом ко всем государствам ввести гораздо более жесткие санкции против КНДР", - говорится в распространенном во вторник заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт по итогам разговора.
Она подчеркнула, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в КНДР и Тиллерсон "подтвердил твердую приверженность США оказывать поддержку своим союзникам". Шеф американской дипломатии также "подчеркнул необходимость укрепления трехстороннего сотрудничества США, Японии и Республики Корея перед лицом провокационных программ разработки оружия КНДР".
Совет Безопасности ООН ранее осудил очередное ракетное испытание, проведенное 14 мая в КНДР, и вновь пригрозил этой стране санкциями в случае, если она продолжит свои провокационные действия. В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение международных резолюций.
"Члены Совета Безопасности договорились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе.
КНДР осуществила 14 мая новый пуск баллистической ракеты из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. По сведениям Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, она упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.