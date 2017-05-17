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Трамп и король Иордании обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Международная панорама
17 мая, 4:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Лидеры двух стран также обсудили укрепление двусторонних отношений

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник в телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II урегулирование сирийского конфликта. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили усилия по прекращению кризиса в Сирии и согласились с острой необходимостью сокращения насилия и создания условий, которые могут обеспечить долгосрочное урегулирование конфликта", - отмечается в документе.

Трамп также обговорил с королем планы по своему первому зарубежному турне на посту главы государства. Президент США "поблагодарил Абдаллу II за значимый вклад Иордании в совместную борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". - Прим. ТАСС)". Они также обсудили укрепление двусторонних отношений.

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Персоны
Трамп, Дональд Абдалла II (король Иордании)
Страны
Иордания
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