Японская оппозиция внесла проект резолюции о недоверии министру юстиции

ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Демократическая, Коммунистическая и еще две оппозиционные партии Японии совместно внесли в среду в нижнюю палату парламента проект резолюции о недоверии министру юстиции страны Кацутоси Канэте. Они требуют его отставки в ответ на отказ правящего блока притормозить процесс принятия законопроекта о наказании за подготовку к актам террора, который вызывает острые споры.

В результате демарша оппозиции, сообщает информационное агентство Kyodo, одобрение этого документа в нижней палате удастся затормозить по крайней мере до следующей недели. В то же время попытка вынести вотум недоверия министру, ответственному за законопроект, будет, конечно, сорвана голосами депутатов от правящих партий, которые имеют большинство в обеих палатах парламента.

Правительство Японии еще в марте передало в парламент на утверждение законопроект о наказании за подготовку к актам террора и другим серьезным преступлениям в составе группы по предварительному сговору. Ранее документы схожего содержания трижды не удавалось принять из-за опасений по поводу того, что чрезмерно размытые формулировки могут создать условия для злоупотреблений со стороны представителей власти.

Законопроект предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к актам террора или к серьезным организованным преступлениям. Речь идет о сборе с такой целью оружия, финансовых средств или материалов, предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспортных средств с пассажирами и т. д. Законопроект распространяется на подготовку преступлений, за которые потенциально полагается в Японии смертная казнь или более 10 лет тюрьмы.

Ранее в Японии лиц, уличенных в подготовке к актам террора или к другим серьезным преступлениям, могли наказать лишь по другим статьям, например за незаконное хранение оружия или взрывчатки. Однако сами факты сговора или организационной подготовки к опасным правонарушениям выпадали из сферы внимания полиции и прокуратуры.

Организации защитников прав человека проводят в Токио регулярные демонстрации протеста против принятия законопроекта, поскольку, по их мнению, он по-прежнему слишком неконкретен и может привести к усилению слежки за гражданами и наказанию невиновных.