В Алеппо постепенно восстанавливают энергохозяйство

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АЛЕППО /Сирия/, 17 мая. /ТАСС/. В Алеппо, не так давно освобожденном от боевиков, постепенно восстанавливают электроснабжение. Однако пока мощностей не хватает на всех.
Алеппо уже несколько лет живет в режиме жесткой экономии электроэнергии. Электричество в городе отключают несколько раз в сутки. Чтобы компенсировать нехватку энергии в сложившейся ситуации, по всему городу установили дизель-генераторы.
Как рассказал один из местных жителей Хасан Даххан, занимающийся обслуживанием частного генератора, его установка снабжает энергией 14 квартир по 10 часов в день - пять утром и пять вечером.
Стоит такой вид энергии довольно дорого - около $8 в месяц.
Кроме дизель-генераторов, в Алеппо начали активно использовать солнечные батареи. Модули, установленные на крышах домов и перекрестках, в частности, снабжают энергией светофоры и уличные фонари. С помощью солнечных батарей можно также снабдить энергией небольшую квартиру.
По словам инженера департамента электроэнергии Алеппо Мухаммада Аль-Маулы, установка солнечных батарей - совместный проект военных и энергетиков. Сейчас в городе работают 50 таких модулей.
Больше всего жители Алеппо сейчас надеются на восстановление теплоэлектростанции, которая когда-то была самой мощной на всем Ближнем Востоке. До войны она обеспечивала энергией весь мегаполис, одноименную провинцию, а кое-что даже экспортировали в соседние страны, но сейчас ТЭС остановлена. Террористы вывели из строя все пять генераторов. Ущерб оценивается в $800 млн.
Когда правительственные войска выбили боевиков, они подорвали главный трансформатор и устроили пожар. Чтобы запустить хотя бы один генератор и дать городу электричество, руководство станции обратилось за помощью к поставщикам оборудования, в США. Нужно было закупить несколько ключевых узлов. Но американцы отказали - против Сирии введены санкции, которые никакая американская фирма не может нарушать.
"США всегда говорят, что пекутся о наших мирных гражданах. Но сейчас миллионы сидят без электричества, в темноте, в холоде и голоде. И никто о них не переживает", - возмущается заместитель директора ТЭС Гайяс Аль-Ахмар.
Сейчас руководство станции ищет альтернативу американским генераторам - в России и в Иране. Одновременно ремонтируют все, что можно отремонтировать своими силами.
Однако нужно еще восстановить поврежденные линии электропередачи, идущие в город. Сейчас вдоль дорог можно наблюдать настоящий "лесоповал" из опор ЛЭП: одни упали из-за случайно попавших снарядов; другие были специально взорваны боевиками. Большинство придется заменить полностью.