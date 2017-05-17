Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Алеппо постепенно восстанавливают энергохозяйство

Международная панорама
17 мая, 8:07 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 17, мая. /ТАСС

Террористы вывели из строя все пять генераторов ТЭС, ущерб оценивается в $800 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО /Сирия/, 17 мая. /ТАСС/. В Алеппо, не так давно освобожденном от боевиков, постепенно восстанавливают электроснабжение. Однако пока мощностей не хватает на всех.

Дизель-генераторы и солнечные батареи

Алеппо уже несколько лет живет в режиме жесткой экономии электроэнергии. Электричество в городе отключают несколько раз в сутки. Чтобы компенсировать нехватку энергии в сложившейся ситуации, по всему городу установили дизель-генераторы.

СПЕЦПРОЕКТ

Алеппо освобожденный

Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

Как рассказал один из местных жителей Хасан Даххан, занимающийся обслуживанием частного генератора, его установка снабжает энергией 14 квартир по 10 часов в день - пять утром и пять вечером. 

Стоит такой вид энергии довольно дорого - около $8 в месяц.

Кроме дизель-генераторов, в Алеппо начали активно использовать солнечные батареи. Модули, установленные на крышах домов и перекрестках, в частности, снабжают энергией светофоры и уличные фонари. С помощью солнечных батарей можно также снабдить энергией небольшую квартиру.

По словам инженера департамента электроэнергии Алеппо Мухаммада Аль-Маулы, установка солнечных батарей - совместный проект военных и энергетиков. Сейчас в городе работают 50 таких модулей.

Надежды на восстановление ТЭС

Больше всего жители Алеппо сейчас надеются на восстановление теплоэлектростанции, которая когда-то была самой мощной на всем Ближнем Востоке. До войны она обеспечивала энергией весь мегаполис, одноименную провинцию, а кое-что даже экспортировали в соседние страны, но сейчас ТЭС остановлена. Террористы вывели из строя все пять генераторов. Ущерб оценивается в $800 млн.

СПЕЦПРОЕКТ

История фотографа на войне в Сирии: о людях и моментах, которые нельзя забыть

Что самое сложное для журналиста на войне — рассказывает фотограф ТАСС

Когда правительственные войска выбили боевиков, они подорвали главный трансформатор и устроили пожар. Чтобы запустить хотя бы один генератор и дать городу электричество, руководство станции обратилось за помощью к поставщикам оборудования, в США. Нужно было закупить несколько ключевых узлов. Но американцы отказали - против Сирии введены санкции, которые никакая американская фирма не может нарушать.

"США всегда говорят, что пекутся о наших мирных гражданах. Но сейчас миллионы сидят без электричества, в темноте, в холоде и голоде. И никто о них не переживает", - возмущается заместитель директора ТЭС Гайяс Аль-Ахмар.

Сейчас руководство станции ищет альтернативу американским генераторам - в России и в Иране. Одновременно ремонтируют все, что можно отремонтировать своими силами.

Однако нужно еще восстановить поврежденные линии электропередачи, идущие в город. Сейчас вдоль дорог можно наблюдать настоящий "лесоповал" из опор ЛЭП: одни упали из-за случайно попавших снарядов; другие были специально взорваны боевиками. Большинство придется заменить полностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
В США умер киноактер Олег Видов
5
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
6
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
7
На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз
Темы дня
Загрузка...
Реклама