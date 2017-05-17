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Парламент Японии утвердил новые меры по защите технологий от утечки за границу

Международная панорама
17 мая, 8:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Допустившие утечки важнейших технологий корпорации теперь могут быть оштрафованы до $9 млн

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ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к законодательству, которые усиливают контроль за иностранными инвестициями с целью предотвращения утечек за границу высоких технологий. Новые правила немедленно вступили в силу, сообщает сегодня телеканал NHK.

Действовавшее до сих пор законодательство уже обязывало зарегистрированные на бирже частные компании, обладающие военными, ядерными и прочими важнейшими технологиями, обязательно информировать правительство, если иностранцы собираются приобрести у них более 10% акций. Такие сделки должны были проходить после этого проверку на предмет соответствия требованиям национальной безопасности.

Новые правила распространяют подобные положения и на фирмы, не зарегистрированные на бирже. Они обязывают также проводить проверки в случае, если иностранные владельцы японских компаний, получившие ранее одобрение, решат продать свои акции другим зарубежным партнерам.

Японские корпорации, допустившие утечки важнейших технологий, могут быть отныне подвержены штрафу в размере до 1 млрд иен (почти $9 млн).

Правительство Японии, сообщает NHK, форсировало принятие этих поправок к связи с намерением переживающей трудности корпорации Toshiba продать иностранному партнеру свое подразделение по производству микрочипов.

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