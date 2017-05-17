Парламент Японии утвердил новые меры по защите технологий от утечки за границу

Совбез: ситуация в РФ стабильна, несмотря на попытки НПО "раскачать" ееПолитика 17 мая, 9:08
В аэропортах Москвы отменены почти 20 рейсовПроисшествия 17 мая, 8:54
"Ведомости": сборы от "Платона" за прошлый месяц выросли пропорционально увеличению тарифаЭкономика и бизнес 17 мая, 8:45
Столы для настольного футбола появятся в московском метро в преддверии Кубка конфедерацийСпорт 17 мая, 7:57
"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии плей-офф НБАСпорт 17 мая, 6:40
Долги по коммунальным платежам в регионах Сибири с начала года выросли на 20%Сибирь 17 мая, 6:32
Bloomberg: Apple планирует выпустить в июне три новые модели ноутбуковЭкономика и бизнес 17 мая, 6:22
Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 17 мая, 6:19
"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к законодательству, которые усиливают контроль за иностранными инвестициями с целью предотвращения утечек за границу высоких технологий. Новые правила немедленно вступили в силу, сообщает сегодня телеканал NHK.
Действовавшее до сих пор законодательство уже обязывало зарегистрированные на бирже частные компании, обладающие военными, ядерными и прочими важнейшими технологиями, обязательно информировать правительство, если иностранцы собираются приобрести у них более 10% акций. Такие сделки должны были проходить после этого проверку на предмет соответствия требованиям национальной безопасности.
Новые правила распространяют подобные положения и на фирмы, не зарегистрированные на бирже. Они обязывают также проводить проверки в случае, если иностранные владельцы японских компаний, получившие ранее одобрение, решат продать свои акции другим зарубежным партнерам.
Японские корпорации, допустившие утечки важнейших технологий, могут быть отныне подвержены штрафу в размере до 1 млрд иен (почти $9 млн).
Правительство Японии, сообщает NHK, форсировало принятие этих поправок к связи с намерением переживающей трудности корпорации Toshiba продать иностранному партнеру свое подразделение по производству микрочипов.