МИД КНР не располагает информацией о хищении данных о ядерной программе Китая

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ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что внешнеполитическое ведомство страны не имеет информации о якобы успешном хищении группой хакеров, выступающих под названием Shadow Brokers данных о ракетных и ядерных программах Китая. Об этом она заявила журналистам.
"Мы не располагаем соответствующей информацией", - сказала дипломат и добавила, что Китай "выступает против любых форм кибератак".
"Международное сообщество должно на принципах взаимного уважения и сотрудничества совместно противостоять киберугрозам", - добавила Хуа Чуньин.
Ранее китайские СМИ сообщили, что хакеры Shadow Brokers заявили о намерении выложить в интернет данные о ракетных и ядерных программах России, Китая, Ирана и КНДР.