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МИД КНР не располагает информацией о хищении данных о ядерной программе Китая

Международная панорама
17 мая, 10:56 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Ранее СМИ сообщали, что хакеры Shadow Brokers намерены выложить в интернет данные о ракетных и ядерных программах России, Китая, Ирана и КНДР

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

© AP Photo/Ng Han Guan

ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что внешнеполитическое ведомство страны не имеет информации о якобы успешном хищении группой хакеров, выступающих под названием Shadow Brokers данных о ракетных и ядерных программах Китая. Об этом она заявила журналистам.

"Мы не располагаем соответствующей информацией", - сказала дипломат и добавила, что Китай "выступает против любых форм кибератак".

"Международное сообщество должно на принципах взаимного уважения и сотрудничества совместно противостоять киберугрозам", - добавила Хуа Чуньин.

Ранее китайские СМИ сообщили, что хакеры Shadow Brokers заявили о намерении выложить в интернет данные о ракетных и ядерных программах России, Китая, Ирана и КНДР.

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