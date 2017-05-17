МИД КНР не располагает информацией о хищении данных о ядерной программе Китая

ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что внешнеполитическое ведомство страны не имеет информации о якобы успешном хищении группой хакеров, выступающих под названием Shadow Brokers данных о ракетных и ядерных программах Китая. Об этом она заявила журналистам.

"Мы не располагаем соответствующей информацией", - сказала дипломат и добавила, что Китай "выступает против любых форм кибератак".

"Международное сообщество должно на принципах взаимного уважения и сотрудничества совместно противостоять киберугрозам", - добавила Хуа Чуньин.

Ранее китайские СМИ сообщили, что хакеры Shadow Brokers заявили о намерении выложить в интернет данные о ракетных и ядерных программах России, Китая, Ирана и КНДР.