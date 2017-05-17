Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью

ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Старшая дочь японского принца Акисино и первая внучка императора Акихито, принцесса Мако, и ее бывший однокурсник Кэй Комуро, который сейчас учится в аспирантуре престижного университета Хитоцубаси, готовятся к помолвке. Об этом сообщило управление делами императорского двора.

"Официально мы планируем объявить о помолвке в подходящее время, после того они завершат необходимую подготовку", - сказал на пресс-конференции глава управления Синъитиро Ямамото. Он также выразил сожаление, что эта информация появилась в СМИ раньше времени, но подтвердил, что женихом станет именно Комуро. "Мы действительно будем очень рады, если все пройдет в соответствии с планом", - добавил он.

Как ожидается, о помолвке официально будет объявлено уже в июне, а сама свадьба состоится в 2018 году. После этого Мако официально покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой.

Кто счастливый жених?

25 летний Кэй Комуро и принцесса Мако познакомились пять лет назад, когда вместе учились в Международном христианском университете. Примерно через год, как сообщают японские СМИ, он сделал ей предложение. Отец и мать Мако, принц Акисино и принцесса Кико выразили одобрение планам своей дочери. Также о грядущем бракосочетании осведомлена и императорская чета

О счастливом женихе, помимо того что он порядочный и целеустремленный молодой человек, известно не очень много. Сейчас Комуро проживает в городе Иокогама вместе со своей матерью и дедом. Он получает дополнительное образование в университете Хитоцубаси и работает в юридической фирме в центре Токио.

В студенческие годы он подрабатывал в ресторане французской кухни и, по словам владельца, охотно выполнял любую работу от мойщика посуды до кассира. В 2010 году Комуро принимал участие в мероприятии, посвященном продвижению туризма на пляжах префектуры Канагава, где, кстати, в районе города Камакура находится дача императора.

Императорская семья

Принцесса Мако - старшая дочь принца Акисино, который стоит вторым после наследного принца Нарухито в очереди на японский престол. У Акисино также есть еще двое детей: принцесса Како и принц Хисахито.

После Международного христианского университета внучка Акихито училась в магистратуре университета Лестера в Великобритании. Принцесса всегда отличалась любовью к изобразительному искусству и литературе. В частности, в годы учебы она подготовила исследование на тему, почему большинство картин, посвященных японской мифологии, были написаны в конце 19 века - начале 20 века в период Реставрации Мэйдзи. Сейчас Мако работает научным сотрудником одного из музеев при Токийском университете.

Мако станет первой внучкой императора Акихито, которая выйдет замуж. После этого в императорской семье останется 18 членов, из них шесть принцесс, которые не замужем. Таким образом проблема быстрого сокращения династии монархов в Японии обострится. На это обращал внимание и специальный экспертный совет, который подготовил рекомендации в связи с желанием Акихито отречься и передать престол своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

В 2005 году в императорской семье Японии уже был похожий случай, когда единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико, принцесса Саяко, вышла замуж за государственного чиновника по фамилии Курода. Таким образом она перестала быть принцессой и в качестве "выходного пособия" получила 150 млн иен ($1,3 млн).