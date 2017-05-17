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Меркель и Порошенко проведут переговоры 20 мая под Берлином

Международная панорама
17 мая, 14:24 UTC+3 Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков

У двух лидеров запланирован рабочий обед, перед ним они выступят с короткими заявлениями для прессы

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко 20 мая. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер примет украинского президента Петра Порошенко в правительственной резиденции для гостей в замке Мезеберг", - сказал он. Встреча начнется в 13:00 (14:00 мск).

Как сообщил Зайберт, у двух лидеров запланирован рабочий обед. "Перед ним они выступят с короткими заявлениями для прессы", - уточнил спикер германского кабмина.

14 мая Порошенко анонсировал "важные переговоры" с немецким канцлером. Он отмечал, что они будут посвящены подготовке встречи в нормандском формате.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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Персоны
Меркель, Ангела Порошенко, Петр Алексеевич
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