В Хмельницкой области украинские националисты захватили храм Московского патриархата

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Представители украинской националистической партии "Свобода" захватили Свято- Успенский храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Звездное Хмельницкой области. Об этом в среду сообщила пресс-служба церкви.

"Свободовцы, во главе с Виктором Бурликом (депутат областного совета от партии "Свобода"), угрожая нам физической расправой, требовали отдать храм. Чтобы избежать актов вандализма и столкновений, мы были вынуждены отдать им ключи и даже все документы на церковь", - сообщил протоиерей Михаил Варахоба.

По словам священника, депутат также агитировал верующих УПЦ МП переходить в Киевский патриархат. Сейчас в отношении депутата Бурлика готовится исковое заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. "Депутат инициировал сбор подписей о "переходе общины УПЦ (МП) в УП, но не смог дождаться результатов опроса и в тот же день привез в село священника Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), после чего с нарушением всех законов сторонники КП аннулировали нашу церковную десятку и избрали нового старосту", - рассказал отец Михаил.

Это не первый случай захвата храмов Московского патриархата. Так, 15 мая представители Украинской православной церкви Киевского патриархат в селе Кинаховцы Тернопольской области отобрали церковь у прихожан УПЦ МП. Как сообщили в местной полиции, сторонники Киевского патриархата сломали замки входных дверей и захватили церковь. На данный момент полиция опечатала храм, ведутся следственные действия.

Рейдерский захват храмов

По данным депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, за последние три года на Украине были захвачены 46 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые впоследствии были переданы раскольникам.

Сейчас в Раде подготовлены два законопроекта, по которым могут запретить УПЦ МП и отобрать у нее приходы. Уже более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде законопроектов, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь могут оторвать от Московского патриархата.

"Принятие законопроектов номер 4128 и номер 4511, которые противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания, планируется 18 мая", - отмечается в сообщении информационно- \просветительского отдела УПЦ.

Украинцы призывают остановить законодательный произвол и дискриминацию как Украинской православной церкви, так и других религиозных организаций в стране. С призывом к пастве собирать подписи против принятия законопроектов обратились архипастыри Одесской, Запорожской, Кировоградской, Вознесенской, Тульчинской и других епархий УПЦ. Утром 18 мая представители приходов и монастырей разных епархий УПЦ намерены собраться под стенами украинского парламента, чтобы провести молебен "о вразумлении народных депутатов".

Комментируя законопроекты, Вадим Новинский заявил, что власть пытается таким образом узаконить рейдерские захваты приходов Украинской православной церкви раскольниками Киевского патриархата. "Это очень вредные законы, которые способны разжечь в стране межрелигиозную войну. Они несут колоссальный вред Украине", - отметил он.