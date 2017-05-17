Объявлен состав правительства Франции

ПАРИЖ, 17 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер объявил состав нового правительства Франции.

Главой МВД Франции стал мэр города Лиона Жерар Колон. На пост министра обороны назначена депутат Европарламента Сильви Гулар. Экс-министр обороны Жан-Ив Ле Дриан назначен новым главой МИД. На прошлом посту он работал с 2012 по 2017 годы.