Reuters: Трамп читает подготовленные ему доклады, только если в них фигурирует его имя

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Члены Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме при подготовке отчетов для президента США Дональда Трампа стараются как можно чаще упоминать имя главы государства, чтобы повысить вероятность того, что он прочтет их до конца. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.
По их сведениям, советникам приходится вставлять имя президента "в как можно большее количество абзацев, поскольку он продолжает читать, если его упоминают в тексте". При этом чиновники отмечают, что Трамп отдает предпочтение коротким одностраничным документам и любит наглядные пособия.
"Он строитель, и он потратил всю жизнь на работу с архитектурой и поэтажными планами", - сообщил неназванный представитель СНБ, обратив внимание на то, что президенту "нравится визуализировать вещи". Источник агентства также указал, что когда Трампу докладывают о том или ином событии, он предпочитает взглянуть на карту государства, в котором оно произошло.
Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по внешнеполитическим вопросам Майкл Сайн обратил внимание на подход американского лидера к дипломатии. "Его манера вести дипломатические переговоры сильно контрастирует с подходом президента (Барака - прим. ТАСС) Обамы. Она заключается в том, что приоритетным (для Трампа - прим. ТАСС) являются личные отношения (с теми или иными политиками. - прим. ТАСС)", - сказал Сайн.