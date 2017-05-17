Более 20 человек погибли в Йемене в результате удара аравийской коалиции

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 23 мирных жителей стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской провинции Таиз.
Об этом сообщило агентство SABA.
По его информации, удар пришелся по району Мавза. Среди жертв есть женщины и дети.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.