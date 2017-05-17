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В Болгарии заместитель министра подал в отставку из-за скандала с нацистским приветствием

Международная панорама
17 мая, 18:16 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Ранее в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых Павел Тенев в музее восковых фигур Гревена в Париже выбросил руку в нацистском приветствии в сторону восковой фигуры офицера в форме вермахта

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СОФИЯ, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Заместитель министра регионального развития Болгарии Павел Тенев подал в отставку из-за скандала с нацистским приветствием. В социальных сетях и болгарских СМИ появился снимок чиновника, сделанный девять лет назад в музее восковых фигур Гревена в Париже, где Тенев выбросил руку в нацистском приветствии в сторону восковой фигуры офицера в форме вермахта, что вызвало недовольство в болгарских политических кругах.

"Создавшееся напряжение оказывает негативное влияние на правительство, самым верным в этой ситуации было попросить об отставке", - сказал Тенев в эфире телеканала bTV, комментируя свое решение. Он подчеркнул, что не разделяет философии фашизма, а фотографировался ради шутки. Перед своим заявлением он провел разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

С требованием отставки замминистра выступили представители Болгарской социалистической партии. В письме, адресованном премьер-министру, подчеркивается, что "человек, который цинично и нагло снимается с нацистским приветствием, не может работать в правительстве страны". "Память жертв коричневой чумы не может быть объектом шуток", - категорично заявили социалисты.

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