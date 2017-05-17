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К 2028 году украинцам повысят трудовой стаж до 35 лет для выхода на пенсию

Международная панорама
17 мая, 19:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

Каждые 12 месяцев требование к размеру трудового стажа будет увеличиваться на один год

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Украинское правительство запланировало к 2028 году постепенно повысить необходимый для выхода на пенсию трудовой стаж до 35 лет. Об этом говорится в объяснении к утвержденной в среду кабинетом министров Украины пенсионной реформе.

"Пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии страхового стажа в 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к размеру трудового стажа будет увеличиваться на 1 год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа", - говорится в сообщении. При этом, если по достижении 60 лет украинцу не удалось получить необходимый размер трудового стажа, он может его доработать или же купить, чтобы получить пенсию в возрасте от 60 до 63 лет.

Пенсию в 63 года, вне зависимости от пола, можно будет получить лишь при наличии трудового стажа от 15 до 25 лет, при этом в 2028 году необходимый страховой стаж достигнет 25-35 лет. Кроме того, в документе поясняется, что украинцы, не имеющие 15-летнего стажа, после 1 января 2019 года смогут получить пенсию по возрасту лишь по достижении 65 лет.

Одной из главных проблем пенсионной системы Украины является дефицит Пенсионного фонда в размере около 140 млрд гривен ($5,4 млрд). В связи с этим Международный валютный фонд (МВФ) предлагал поднять пенсионный возврат до 63 лет. Однако украинское правительство всячески уверяло, что это "неправильный подход" и существующую проблему таким образом не решить. В этом месяце украинский премьер Владимир Гройсман в очередной раз заявлял, что пенсионный возраст повышаться не будет.

Пенсионная реформа - одно из требований МВФ для продолжения финансирования Украины. Сейчас на Украине, по официальным данным, насчитывается около 12 млн пенсионеров и необходимый трудовой стаж составляет 15 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин действует переходной период по повышению пенсионного возраста с 55 до 60 лет.

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