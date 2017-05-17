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Госдепартамент: силы безопасности Турции участвовали в стычке в Вашингтоне

Международная панорама
17 мая, 21:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают права людей во всем мире на свободное выражение мнения и на мирный протест

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Сотрудники служб безопасности Турции принимали участие в столкновениях с участниками акции протеста, которые произошли во вторник в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, выразившая по поводу случившегося обеспокоенность.

"Мы озабочены имевшими место во вторник вечером инцидентами с применением насилия с участием протестовавших и сотрудников служб безопасности Турции. Насилие никогда не является надлежащим ответом на свободу слова, и мы поддерживаем права людей во всем мире на свободное выражение (своего мнения) и на мирный протест", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, администрация США изложила свою обеспокоенность "турецкому правительству самым решительным образом".

У резиденции посла Турции в США Сердара Кылыча накануне произошли скоротечные, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Как заявили журналистам представители вашингтонских властей, в результате столкновений пострадали девять человек. Все они доставлены в госпитали, причем двое получили серьезные ранения. Как убедился побывавший на месте событий вскоре после столкновений корр. ТАСС, прилегающий к резиденции район был оцеплен полицией, движение автотранспорта там временно приостанавливали. Несколько близлежащих улиц были наводнены автомашинами стражей порядка и пожарных, а также каретами скорой помощи.

Кроме того, как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы управления полиции Вашингтона Карима Билал, двое участников столкновений были арестованы. Речь идет либо об американцах турецкого происхождения, либо об имеющих вид на жительство в США гражданах Турции. Ими стали 42-летний Джелал Херабаои, проживающий в окрестностях Вашингтона в Фэрфаксе (штат Вирджиния), и 49-летний Неджми Айтен из Вудсайда (штат Нью-Йорк). Причем первому, по словам Билал, инкриминируется нападение на блюстителя порядка, а второму - нападение на одного из участников демонстрации у резиденции посла, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

По чьей вине произошел инцидент, пока не ясно. Акция протеста была приурочена к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтон. Во вторник между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом состоялись переговоры в Белом доме.

Резиденция посла Турции в США размещается на Шеридан-серкл у Массачусетс-авеню, которую на этом отрезке принято называть посольским рядом из-за множества находящихся там иностранных дипломатических миссий. Резиденция соседствует с посольством Латвии. Посольство Турции находится сравнительно недалеко от этого места, но не соединено с резиденцией.

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