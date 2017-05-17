Трамп встретится с четырьмя кандидатами на пост руководителя ФБР

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп встретится в среду с четырьмя кандидатами на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу американской администрации.

"Трамп встретится сегодня с четырьмя кандидатами на пост главы ФБР - с (бывшим сенатором) Джо Либерманом и исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, бывшим губернатором Оклахомы Франком Китингом и (экс-сотрудником ФБР) Ричардом Макфили", - приводят слова пресс-секретаря журналисты.

Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.