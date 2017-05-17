Полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Управление полиции Вашингтона планирует предъявить обвинения сотрудникам служб безопасности Турции, участвовавшим во вторник в столкновениях в столице США. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции начальник управления полиции Вашингтона Питер Ньюшэм.

"Вчера (то есть во вторник) после полудня мы стали свидетелями того, что казалось жестоким нападением на участников мирной акции протеста у резиденции посла Турции (в США Сердара Кылыча)", - заявил Ньюшэм. По его словам, вашингтонское управление полиции делает все, что входит в его "юридические полномочия", чтобы привлечь виновных к ответственности. "Мы воодушевлены первоначальными контактами с представителями федеральных властей в лице Госдепартамента США и Секретной службы", - отметил Ньюшэм. Тем не менее он признал, что действия вашингтонской полиции, скорее всего, столкнутся с "вопросами о дипломатическом иммунитете".

Как напомнила в письменном заявлении столичная полиция, она арестовала двух участников стычек. "И у нас есть все намерения добиваться (выдвижения) обвинений другим лицам, участвовавшим (в столкновениях). Мы продолжим работать с партнерами в Госдепартаменте США и Секретной службе, чтобы выявить и привлечь к ответственности всех участников стычек", - подчеркивается в документе.

Ньюшэм подтвердил, что в драках у резиденции участвовали в том числе имевшие табельное огнестрельное оружие представители охраны нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана, который нанес визит в Вашингтон и провел в Белом доме переговоры с главой администрации США Дональдом Трампом. У дипломатической миссии схлестнулись прежде всего противники и сторонники Эрдогана. В противостоянии получили ранения и травмы в общей сложности 11 человек, причем двое - серьезные.

Шеф вашингтонской полиции не отрицал, что у резиденции собрались "две группы" участников демонстраций, придерживавшиеся "различных взглядов". Говорить более подробно об обстоятельствах случившегося Ньюшэм не стал, сославшись на то, что вашингтонская полиция не завершила расследование инцидента. Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался комментировать произошедшее.

Согласно сведениям американской печати, американские стражи порядка задержали у резиденции двух охранников Эрдогана, но впоследствии освободили их по запросу внешнеполитического ведомства США. Ньюшэм по этому поводу сказал, что "Секретная служба действительно остановила 2 человек", но детали приводить отказался. Секретная служба давать пояснения не стала.