Постпред США при ООН ждет доказательств вмешательства Трампа в расследование ФБР о России

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает слухами утверждения о том, что президент Дональд Трамп пытался помешать расследованию ФБР в отношении российских связей своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. В беседе с журналистами в штаб-квартире ООН дипломат потребовала подкрепить эту информацию доказательствами.

"Честно говоря, все, что я видела, это просто множество слухов. Я жду улик и доказательств и думаю, что их все хотят увидеть", - сказала Хейли.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание ссылается на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме.

Постпред США критически отозвалась о публикации The New York Times. "Никто из нас не был в комнате, никто не знает, что истина, а что - нет. Так что я думаю, что сейчас настало время предоставить доказательства, только после этого могут быть приняты решения. В реальности же мы сейчас видим просто водоворот слухов", - отметила дипломат.