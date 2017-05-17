Постпред США при ООН ждет доказательств вмешательства Трампа в расследование ФБР о России

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ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает слухами утверждения о том, что президент Дональд Трамп пытался помешать расследованию ФБР в отношении российских связей своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. В беседе с журналистами в штаб-квартире ООН дипломат потребовала подкрепить эту информацию доказательствами.
"Честно говоря, все, что я видела, это просто множество слухов. Я жду улик и доказательств и думаю, что их все хотят увидеть", - сказала Хейли.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание ссылается на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме.
Постпред США критически отозвалась о публикации The New York Times. "Никто из нас не был в комнате, никто не знает, что истина, а что - нет. Так что я думаю, что сейчас настало время предоставить доказательства, только после этого могут быть приняты решения. В реальности же мы сейчас видим просто водоворот слухов", - отметила дипломат.