Источник: у россиян Карпенко и Крутилина есть документы на въезд в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россияне Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, приговоренные 28 апреля к депортации за попытку организации незаконного экспорта высокотехнологичной продукции из США в РФ, имеют необходимые документы на въезд на территорию России, однако сроки их депортации пока не определены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил осведомленный источник.

"У них есть российские паспорта, поэтому справки для въезда на территорию России им не требуются, - отметил он. - Сейчас они находятся в федеральном центре временного содержания. Сроки депортации зависят от американской стороны".

В ходе судебных слушаний под председательством федерального судьи Лео Глассера представитель прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка Питер Болдуин заявлял, что россияне должны быть депортированы в самое ближайшее время. "Вопрос о депортации решится в течение дней и недель, а не месяцев", - подчеркнул он.

33-летний Карпенко и 27-летний Крутилин были арестованы в октябре прошлого года в Денвере (штат Колорадо), а их соучастник - натурализованный гражданин США Алексей Барышефф - в Нью-Йорке. Прежде им инкриминировался "сговор с целью приобрести технологически новейшую микроэлектронику у производителей и поставщиков в США с целью экспортировать этот товар в Россию". Арестованным вменяется в вину то, что с 1 февраля 2015 года по 5 октября 2016 года они действовали "в обход системы лицензирования, разработанной правительством (Соединенных Штатов) для контроля над экспортом" такой продукции.

В начале марта американские власти информировали о том, что россияне согласились признать свою вину. До согласия признать себя виновными им грозило 25 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млн каждому.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Карпенко Ричард Левитт, "поскольку оба россиянина признали свою вину, процедура подачи апелляции не предусмотрена".