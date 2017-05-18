Каракас отвергает попытки Вашингтона вовлечь СБ ООН в обсуждение ситуации в Венесуэле

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ООН, 18 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Венесуэла отвергает попытки США вовлечь Совет Безопасности ООН в обсуждение ситуации в латиноамериканской стране, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Венесуэлы при всемирной организации Рафаэль Рамирес по итогам неформального совещания СБ по Венесуэле.
"Мы отвергаем возмутительное стремление США внести ситуацию в Венесуэле на рассмотрение Совета Безопасности", - сказал дипломат. По его словам, венесуэльская тема не включена в повестку дня Совбеза, так как ситуация в стране "никогда не будет представлять угрозу для мира и безопасности регионального или международного масштаба".
Он обратил внимание, что в ходе состоявшейся дискуссии не было достигнуто решения о том, чтобы продолжать следить за происходящим в Венесуэле. "Это лишь злой умысел США, которые как здесь (в ООН), так и в ОАГ (Организации американских государств) пытаются вмешаться в наши внутренние дела", - отметил Рамирес.
По его словам, венесуэльское руководство не отрицает того, что страна переживает трудный период. "У нас есть проблема, которую мы пытаемся решить, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы помочь нашему народу, мы несем за него ответственность, и это наше внутреннее дело. Это не значит, что кто-то извне должен вмешиваться, чтобы решать наши собственные проблемы", - подчеркнул он.
Ранее американский постпред Никки Хейли заявила, что США не пытаются добиться принятия мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН. По ее словам, встреча была созвана Вашингтоном для того, чтобы обратить внимание на происходящее в Венесуэле и воодушевить ОАГ на более решительные усилия по политическому урегулированию кризиса.
В свою очередь постпред Великобритании Мэттью Райкрофт утверждал, что кризис в Венесуэле может перерасти в вооруженный конфликт, который будет представлять угрозу для международного мира и безопасности. Комментируя высказывания британского дипломата, Рамирес выразил сожаление, что тот "всегда повторяет позицию США". "У них нет никакого права говорить подобное. Им бы следовало уделить внимание ситуации в Йемене, куда они продали множество оружия", - указал постпред Венесуэлы.