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СМИ: ИГ стягивает специалистов по химоружию в район к юго-востоку от Дейр-эз-Зора

Международная панорама
18 мая, 1:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным CNN, боевики намерены применить отравляющие вещества для защиты оставшихся под контролем террористов опорных пунктов

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Главари террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) собрали в районе к юго-востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком, всех состоящих в ее рядах специалистов по химическому оружию. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN.

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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По словам его источника из числа официальных лиц, к таким выводам пришли разведывательные службы США. По их оценкам, боевики ИГ, разбирающиеся в химическом оружии, прибыли из других районов Сирии и из Ирака, из них сформирован особый отряд. Как отмечает CNN, группировка предположительно намерена применить отравляющие вещества для защиты оставшихся под ее контролем опорных пунктов.

Телеканал указывает, что разведка США в настоящее время уделяет особое внимание данному району. В нем могут находиться тысячи боевиков ИГ, а также и главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади. По оценкам Пентагона, в настоящее время данный опорный пункт является одним из основных для ИГ. Туда из сирийского города Ракка перемещаются значительные силы боевиков.

Ракка, расположенная в 520 км к северо-востоку от Дамаска, считается главным оплотом ИГ на той части территории Сирии, которую группировка удерживает под контролем. Наступление на позиции экстремистов осуществляет арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии". Поддержку ей оказывают ВВС коалиции, возглавляемой США.

Как сообщило во вторник агентство Фират, ополченцы находятся в 4 км к северу и в 2 км к востоку от Ракки.

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