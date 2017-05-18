СМИ: штаб Трампа обвинил часть госаппарата США в саботаже

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Штаб кампании за переизбрание Дональда Трампа президентом США в 2020 году прямо заявил, что политика американского лидера наталкивается на "саботаж" части госаппарата. Как сообщила в среду газета Chicago Tribune, накануне штаб разослал политическим сторонникам Трампа очередное послание с призывом делать пожертвования в его пользу, заголовок которого, набранный большими буквами, состоял из одного слова: "САБОТАЖ".

"Как вам уже известно, СМИ объявили на нас охоту, - указывалось в послании. - Но, к сожалению, дело не только в лженовостях".

"В нашем бюрократическом аппарате, который никто не выбирал, есть люди, стремящиеся саботировать (решения) президента Трампа и всю деятельность нашего движения "Америка - прежде всего"", - поясняли авторы обращения. Они просили всех получивших послание внести хотя бы по одному доллару на то, чтобы "осушить болото" вашингтонской бюрократии в соответствии с лозунгами действующего президента.

Трамп подал документы о регистрации своей кандидатуры на выборах 2020 года 20 января нынешнего года, в день своей инаугурации. Штаб кампании, как и в прошлом году, располагается в Trump Tower в Нью-Йорке, откуда дети президента управляют семейным бизнесом.

Действующий президент США постоянно подвергается массированным атакам либеральной прессы, близкой к демократической оппозиции, причем как правило на основании всевозможных утечек информации из госструктур, включая силовые ведомства. Последняя по времени такая атака была развернута со ссылками на некую "памятную записку", якобы составленную по итогам разговора с президентом директором ФБР США Джеймсом Коми, позже отправленным Трампом в отставку. В связи с этим и либеральные, и консервативные СМИ США в один голос предупреждают, что "месть Коми скорее всего еще отнюдь не исчерпана".