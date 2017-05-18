Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: штаб Трампа обвинил часть госаппарата США в саботаже

Международная панорама
18 мая, 2:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Штаб кампании за переизбрание Трампа президентом в 2020 году попросил своих сторонников пожертвовать "хотя бы по одному доллару на то, чтобы "осушить болото" вашингтонской бюрократии"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/David Goldman

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Штаб кампании за переизбрание Дональда Трампа президентом США в 2020 году прямо заявил, что политика американского лидера наталкивается на "саботаж" части госаппарата. Как сообщила в среду газета Chicago Tribune, накануне штаб разослал политическим сторонникам Трампа очередное послание с призывом делать пожертвования в его пользу, заголовок которого, набранный большими буквами, состоял из одного слова: "САБОТАЖ".

"Как вам уже известно, СМИ объявили на нас охоту, - указывалось в послании. - Но, к сожалению, дело не только в лженовостях".

"В нашем бюрократическом аппарате, который никто не выбирал, есть люди, стремящиеся саботировать (решения) президента Трампа и всю деятельность нашего движения "Америка - прежде всего"", - поясняли авторы обращения. Они просили всех получивших послание внести хотя бы по одному доллару на то, чтобы "осушить болото" вашингтонской бюрократии в соответствии с лозунгами действующего президента.

Трамп подал документы о регистрации своей кандидатуры на выборах 2020 года 20 января нынешнего года, в день своей инаугурации. Штаб кампании, как и в прошлом году, располагается в  Trump Tower в Нью-Йорке, откуда дети президента управляют семейным бизнесом.

Действующий президент США постоянно подвергается массированным атакам либеральной прессы, близкой к демократической оппозиции, причем как правило на основании всевозможных утечек информации из госструктур, включая силовые ведомства. Последняя по времени такая атака была развернута со ссылками на некую "памятную записку", якобы составленную по итогам разговора с президентом директором ФБР США Джеймсом Коми, позже отправленным Трампом в отставку. В связи с этим и либеральные, и консервативные СМИ США в один голос предупреждают, что "месть Коми скорее всего еще отнюдь не исчерпана".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
2
Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте Темера
3
СМИ: Трампа привели в ярость публикации об увольнении его пресс-секретаря
4
Экс-глава ФБР Мюллер станет спецпрокурором по делу о "русском следе" на выборах
5
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
6
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
7
СМИ: штаб Трампа обвинил часть госаппарата США в саботаже
Темы дня
Загрузка...
Реклама