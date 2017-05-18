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Республиканцы и демократы США поддержали назначение Мюллера спецпрокурором по России

Международная панорама
18 мая, 3:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам работающих в Белом доме журналистов, старший советник президента США Келлиэнн Конуэй не стала отвечать на вопросы о том, как администрация относится к назначению экс-главы ФБР

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Республиканцы и демократы Конгресса США поддержали в среду назначение бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Несколько конгрессменов и сенаторов из обеих партий уже прокомментировали такое решение министерства юстиции.

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© Михаил Метцель/ТАСС

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Так, заместитель руководителя республиканского большинства в Сенате Джон Корнин считает, что назначение Мюллера "ослабит напряженность между обеими партиями" в верхней палате Конгресса. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал решение Минюста "крайне необходимым", а Мюллера - "подходящим для этого (должности спецпрокурора) человеком".

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси также поддержала назначение спецпрокурора, назвав экс-директора ФБР "уважаемым госслужащим". Председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс считает "важным, что общественность узнала" о назначении спецпрокурора. Он также приветствовал решение ведомства.

По словам журналистов, работающих в Белом доме, старший советник президента США Келлиэнн Конуэй не стала отвечать на вопросы о том, как администрация относится к назначению. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил об "отсутствии в данный момент необходимости в специальном прокуроре" по России.

Республиканская партия США, которую представляет действующий президент Дональд Трамп, множество раз отклоняла за последние месяцы призывы своих политических оппонентов - демократов - назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.

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