Глава МИД Канады заявила о поддержке правительством аналога "Акта Магнитского"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила в среду, что правительство страны поддерживает принятие канадской версии американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Об этом сообщает агентство Reuters.

"Наше правительство поддерживает расширение границ применения санкций и включение в перечень грубых нарушений посягательства на права человека и коррупцию, - приводит Reuters слова Фриланд, сказанные ею на заседании парламента страны, - Я искренне верю, что в этом направлении движется весь мир". "Канада всегда останется защитником прав человека как у себя дома, так и во всем мире", - написала она на своей странице в Twitter.

Глава канадского МИД является членом Либеральной партии (ЛП), которая имеет 184 из 338 (54%) мест в парламенте страны и с ноября 2015 года формирует правительство. Именно в ноябре 2015 главой кабмина стал лидер либералов Джастин Трюдо, 10 января 2017 года назначивший главой внешнеполитического ведомства страны Фриланд, украинку по матери, известную своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом на Донбассе. В ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года она обещала избирателям, что Либеральная партия приложит все силы, чтобы принять канадскую версию "Акта Магнитского".

Год назад подобная инициатива уже предлагалась представителями ЛП, однако тогда министр иностранных дел Стефан Дион (также член ЛП) отверг эту инициативу.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Россия расценила "Акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ "недружественным и провокационным".