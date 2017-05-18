Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Канады заявила о поддержке правительством аналога "Акта Магнитского"

Международная панорама
18 мая, 5:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Христя Фриланд заявила, что "Канада всегда останется защитником прав человека как у себя дома, так и во всем мире"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

© EPA/FELIPE TRUEBA

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила в среду, что правительство страны поддерживает принятие канадской версии американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также новости по теме:
Санкции в отношении России
© AP Photo/Sergei Chuzavkov

Российский бизнес выдержит украинские санкции, от которых пострадают сами же украинцы

Клименко: российские соцсети не понесут экономические потери от санкций на Украине

WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ

"Наше правительство поддерживает расширение границ применения санкций и включение в перечень грубых нарушений посягательства на права человека и коррупцию, - приводит Reuters слова Фриланд, сказанные ею на заседании парламента страны, - Я искренне верю, что в этом направлении движется весь мир". "Канада всегда останется защитником прав человека как у себя дома, так и во всем мире", - написала она на своей странице в Twitter.

Глава канадского МИД является членом Либеральной партии (ЛП), которая имеет 184 из 338 (54%) мест в парламенте страны и с ноября 2015 года формирует правительство. Именно в ноябре 2015 главой кабмина стал лидер либералов Джастин Трюдо, 10 января 2017 года назначивший главой внешнеполитического ведомства страны Фриланд, украинку по матери, известную своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом на Донбассе. В ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года она обещала избирателям, что Либеральная партия приложит все силы, чтобы принять канадскую версию "Акта Магнитского".

Год назад подобная инициатива уже предлагалась представителями ЛП, однако тогда министр иностранных дел Стефан Дион (также член ЛП) отверг эту инициативу.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Россия расценила "Акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ "недружественным и провокационным".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фриланд, Христя
Темы
Акт Магнитского Санкции в отношении России
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
3
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
4
Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в Венесуэле
5
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
6
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
7
Reuters: Трамп хочет призвать страны Персидского залива сформировать альянс подобный НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама