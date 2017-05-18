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СМИ: в штабе Трампа знали о расследовании в отношении Флинна еще до его назначения

Международная панорама
18 мая, 6:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным The New York Times, Майкл Флинн сам рассказал об этом главному юристу штаба 4 января

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Майкл Флинн

Майкл Флинн

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Майкл Флинн еще до своего назначения помощником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа предупредил сотрудника переходного штаба республиканца о том, что является фигурантом расследования. Об этом сообщила в среду электронная версия американской газеты The New York Times.

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По сведениям двух источников издания, Флинн 4 января сообщил главному юристу штаба о том, что в отношении него ведет расследование Министерство юстиции США. Флинна тогда заподозрили в том, что он во время президентской кампании вел лоббистскую деятельность в интересах Турции, получая за это плату. Не смотря на это он был назначен помощником Трампа по национальной безопасности, получив допуск к секретной информации. Как отмечается в материале, "команда Трампа знала о расследовании в отношении Флинна значительно раньше, чем прежде сообщалось".

Флинн занял пост помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что Флинн до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. В публикации утверждалось также, что в декабре 2015 года телекомпания RT якобы заплатила Флинну порядка $34 тыс. за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

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