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СМИ: Флинн заблокировал операцию против ИГ, против которой выступала Турция

Международная панорама
18 мая, 6:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Интернет-ресурс McClatchy отмечает, что отставной генерал получил более $500 тыс. за защиту интересов Анкары

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс- помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн воспрепятствовал проведению антитеррористической военной операции, против которой выступали турецкие власти. Об этом сообщил в среду интернет-ресурс McClatchy со ссылкой на свои источники.

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По их данным, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа Белый дом изучал возможности проведения операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка. Турция возражала против таких действий, так как они подразумевали сотрудничество американских военных с курдскими силами. Флинн тогда отклонил просьбу администрации экс-президента Барака Обамы одобрить проведение операции в неофициальной столице ИГ. Ресурс отмечает, что отставной генерал получил более $500 тыс. за защиту интересов Турции.

В итоге операция была одобрена и проведена после увольнения Флинна.

Он занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
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