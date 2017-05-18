СМИ: Флинн заблокировал операцию против ИГ, против которой выступала Турция

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс- помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн воспрепятствовал проведению антитеррористической военной операции, против которой выступали турецкие власти. Об этом сообщил в среду интернет-ресурс McClatchy со ссылкой на свои источники.

По их данным, за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа Белый дом изучал возможности проведения операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка. Турция возражала против таких действий, так как они подразумевали сотрудничество американских военных с курдскими силами. Флинн тогда отклонил просьбу администрации экс-президента Барака Обамы одобрить проведение операции в неофициальной столице ИГ. Ресурс отмечает, что отставной генерал получил более $500 тыс. за защиту интересов Турции.

В итоге операция была одобрена и проведена после увольнения Флинна.

Он занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.