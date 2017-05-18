СМИ КНДР призывают добиваться самообеспечения продовольствием вопреки санкциям США

ПХЕНЬЯН, 18 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пресса КНДР призывает население страны "приложить максимум усилий для качественного завершения весенних полевых работ". Как отмечает центральная газета "Нодон синмун", успешное завершение высадки рисовой рассады на полях - "это борьба не за жизнь, а на смерть, чтобы сорвать попытки Соединенных Штатов и их вассалов задушить народную республику с помощью санкций и блокады".

Орган ЦК Трудовой партии Кореи считает, что "цивилизованную и счастливую жизнь в социалистическом государстве невозможно представить без достижения самообеспечения продовольствием".

"Рис - это социализм, а обильный урожай подобен ядерной бомбе, способной нанести мощный удар по противникам нашей страны", - подчеркивает издание.

В свою очередь правительственная газета "Минчжу Чосон" утверждает, что "когда КНДР, которая является восточной ядерной державой, будет производить достаточно зерна, то ей будут не страшны происки враждебных сил".

КНДР грозит засуха

В настоящее время правительство КНДР принимает меры по преодолению последствий возможной засухи. Основное внимание уделяется тем районам страны, включая прибрежные, где в апреле и начале мая выпало минимальное количество осадков.

Государственные комитеты, министерства и ведомства мобилизуют оборудование, призванное обеспечить орошение полей. Сельским хозяйствам предписывается создавать собственные источники накопления воды путем строительства небольших дамб, срочно отремонтировать все вышедшие из строя водяные насосы и водопроводные трубы. Правительство призывает сельских кооператоров рационально использовать воду. Графики участия в работе подшефных сельхозкооперативов разработаны почти для каждого учреждения страны. В кооперативы на грузовиках доставляют запасные части для сельхозтехники, а также потребительские товары.

Пока ничего не сообщается о возможных потерях в сельском хозяйстве в случае сохранения таких неблагоприятных погодных условий, способных осложнить продовольственную ситуацию в стране. Корейское земледелие относится к сельскому хозяйству с высокой степенью рисков из-за постоянных наводнений, засух и тайфунов. В середине 90-х годов прошлого века в КНДР наблюдалась череда разрушительных стихийных бедствий, создавших критическую продовольственную ситуацию.