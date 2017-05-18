Иран в ответ на действия Вашингтона вводит санкции в отношении девяти компаний США

ТЕГЕРАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран в качестве ответа на действия США вводит санкции в отношении девяти американских компаний и физических лиц. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.

"В соответствии с принятым в феврале этого года Высшим советом национальной безопасности Ирана постановлением и в ответ на незаконные действия администрации США в санкционный список Исламской Республики Иран вносятся девять американских компаний и физических лиц, которые прямо или косвенно причастны к нарушению норм международного права и прав человека, совершению преступлений сионистского (израильского) режима на палестинских территориях, поддержке терроризма, подавлению народных выступлений в регионе. Перечень этих компаний и лиц будет объявлен после утверждения списка вышестоящими органами власти", - говорится в заявлении.

В среду министерство финансов США добавило в санкционные списки имена еще трех человек и четырех структур, которые имеют отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте американского финансового ведомства.

3 февраля этого года власти республики приняли решение симметрично реагировать "на все действия США, которые направлены против интересов иранского народа".