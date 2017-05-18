WSJ: НАТО может возродить главнокомандование в Атлантике ради противостояния РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Верховное главнокомандование вооруженными силами НАТО в Атлантике, упраздненное в 2003 году, может вновь появиться в структуре альянса для защиты коммуникаций и противостояния возросшей активности российских подлодок в арктических водах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников организации.

По данным издания, на этой неделе в Брюсселе для генералитета стран НАТО, включая председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда, был проведен брифинг, на котором рассматривался вариант вновь ввести пост Верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Атлантике.

Как отмечает газета, военные эксперты сходятся в том, что ВМФ России получает все больше возможностей для действий в Арктике и Северной Атлантике из-за снижения возможностей НАТО по мониторингу в этих регионах.

"Нам необходимо учитывать потенциальные угрозы с любого направления, включая Северную Атлантику и Арктику", - отметил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел.

Альянс планирует закончить пересмотр структуры к февралю 2018 года, заключает WSJ.

Верховное главнокомандование вооруженными силами НАТО в Атлантике было создано в 1952 году. Оно объединяло морские, воздушные и сухопутные силы восьми стран: Канады, Дании, Франции, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Великобритании и США. Зона ответственности главнокомандвоания простиралась от Северного полюса до тропика Рака, от прибрежных вод Северной Америки до Европы и Африки (исключая Ла-Манш и прибрежные воды Великобритании).