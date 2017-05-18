Тиллерсон считает, что мировое сообщество возлагает большие надежды на Трампа

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Международное сообщество связывает большие надежды с приходом к власти 45-го президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг в Вашингтоне перед журналистами по завершении американо-мексиканских переговоров по проблемам борьбы с транснациональной преступностью.

У руководителя американского внешнеполитического ведомства поинтересовались, не оказала ли негативного воздействия на репутацию Соединенных Штатов продолжающаяся в стране ожесточенная межпартийная борьба, которая ведется в том числе явно нечистоплотными методами. В ответ Тиллерсон, который начал работать в качестве нового шефа американской дипломатии 1 февраля, напомнил, что уже нанес несколько визитов за рубеж, а также провел целый ряд переговоров с иностранными коллегами в Вашингтоне. Полученный первый опыт, считает Тиллерсон, позволяет делать вывод о том, "каким образом мир воспринимает нынешнюю администрацию". "Могу сказать, что есть огромное чувство ожидания, огромное приветствие возвращения Америки на сцену", - утверждал госсекретарь США.

На его взгляд, "многие лидеры, особенно в той части света, куда мы направляемся, - на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и даже в (некоторых) частях Африки, готовы уйти от периода, который они считают игнорированием и даже прямым пренебрежением их обеспокоенностей, и перейти к восстановлению взаимодействия с Америкой". Тиллерсон имел в виду начинающуюся в пятницу первую зарубежную поездку Трампа, в рамках которой американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. Тиллерсон войдет в состав делегации Трампа.

"С поездкой президента связывают огромные ожидания относительно возможных достижений. И мы в своих диалогах определили многое из того, чего можно добиться, когда мы работаем вместе. Цель данной поездки заключается именно в этом, в том, чтобы послать сигнал - Америка вернулась, когда речь заходит о ее роли организатора и координатора, чтобы заниматься масштабными вызовами, существующими в этой части света, прежде всего - глобальным терроризмом", - сказал госсекретарь.

Как он констатировал, терроризм - "это не просто вызов для какой-то одной страны". "Он брошен нам всем... Это не битва религий или битва культур. Это битва добра и зла", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

"Мне кажется, у людей в других странах нет времени на происходящее во внутренней политике здесь (то есть в США). Их больше беспокоит то, что они видят в отношениях (США) с их государствами, а также то, что мы (США) несем с собой, чтобы урегулировать чрезвычайно серьезные проблемы, которые влияют на всех нас", - добавил Тиллерсон.