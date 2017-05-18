Марин Ле Пен выдвинет свою кандидатуру на парламентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в июне выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции. Об этом политик заявила в четверг в эфире телеканала TF-1.

"Я особенно не сомневалась, но лишь выжидала, прежде чем придать свое решение огласке", - сказала она.

За депутатский мандат лидер "Нацфронта" будет бороться в городе Энен-Бомон департамента Па-де-Кале на севере Франции. "У меня очень сильная эмоциональная связь с жителями этого шахтерского региона", - объяснила она свой выбор.

Ле Пен и парламент

Энен-Бомон - "политическая вотчина" Ле Пен, куда она всегда приезжает голосовать на общенациональных выборах. В этом же городе, где "Национальный фронт" давно пользуется устойчивой популярностью, пост мэра с 2014 года занимает Стив Бриуа - один из ближайших соратников Ле Пен, на время ее президентской кампании в апреле-мае временно исполнявший обязанности председателя "Нацфронта".

Марин Ле Пен ранее уже баллотировалась в депутаты Нацсобрания по избирательному округу Энен-Бомона. В 2012 году она одержала там уверенную победу в первом туре, набрав 42,26% голосов и опередив, в частности, своего принципиального политического соперника, лидера крайне левых Жан-Люка Меланшона, который в итоге занял лишь третье место. Однако во втором туре Ле Пен в итоге упустила победу, получив 49,89% голосов и с минимальной разницей уступив кандидату от Социалистической партии Филиппу Кемелю, за которого проголосовали тогда 50,11% избирателей.

Особенности французской избирательной системы до сих пор мешали "Нацфронту" получить заметное представительство в парламенте. Как правило, даже после победы в первом туре в своих округах кандидаты от крайне правых в итоге проигрывали соперникам, за которых одновременно голосовали избиратели как умеренно правых, так и левых партий. По итогам парламентской кампании 2012 года "Нацфронт" получил лишь два кресла в Национальном собрании и в очередной раз не смог сформировать собственную фракцию - по регламенту для этого нужно не менее 15 депутатов.

В этом году, учитывая рост популярности партии за последние годы, в "Нацфронте" всерьез рассчитывают образовать многочисленную парламентскую группу.

Выборы во Франции

Выборы президента Франции проходили в два тура 23 апреля и 7 мая. Выйдя в решающий раунд, Марин Ле Пен набрала во втором туре 33,9% голосов и уступила лидеру центристского объединения "На марше" Эмманюэлю Макрону, за которого проголосовали 66,1% избирателей. Сразу после объявления результатов голосования она сообщила о планах образовать на основе "Нацфронта" новое патриотическое движение, которое поборется за формирование многочисленной фракции в Национальном собрании.

Парламент во Франции избирается по мажоритарной системе - кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли президент Эмманюэль Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое бы сформировало правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу.

Пользующиеся широкой поддержкой избирателей "Национальный фронт" Марин Ле Пен, "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и правоцентристская партия "Республиканцы" заявляют о намерении добиться своего большинства в парламенте. В случае успеха одной из этих партий или образования между ними коалиции в итоге может быть сформировано независимое от макроновского движения "На марше" правительство, что вернуло бы Францию к случавшейся неоднократно в прошлом ситуации "коабитации" - сосуществования в одну каденцию президента и премьер- министра, представляющих противоположные политические силы.