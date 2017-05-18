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Власти Венесуэлы не позволили одному из лидеров оппозиции выехать из страны

Международная панорама
18 мая, 22:27 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

У политика Энрике Каприлеса отобрали и аннулировали действительный до 2020 года паспорт в аэропорту Майкетия

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МЕХИКО, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Энрике Каприлес, один из лидеров венесуэльской оппозиции, не смог покинуть страну по решению властей. Об этом сам политик, занимающий пост губернатора штата Миранда, сообщил на своей странице в Instagram.

"Я был задержан, и они (представители властей - прим. корр.) отобрали и аннулировали мой действительный до 2020 года паспорт в аэропорту Майкетия, - написал Каприлес. - Все это ради того, чтобы воспрепятствовать моей встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека". Тем не менее политик заверил, что сведения об "убитых, раненых, подвергшихся пыткам, отправленных под стражу и о всех нарушениях прав человека" в Венесуэле все равно поступят в международную организацию.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. Поводом для них послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Сроки этого созыва и детали процедуры голосования пока не названы.

По данным неправительственных организаций, в ходе акций протеста были задержаны свыше 2,3 тысячи человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.

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