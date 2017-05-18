Трамп подтвердил, что Либерман является ключевым кандидатом на пост главы ФБР

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман считается ключевым кандидатом на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. Глава вашингтонской администрации рассказал об этом журналистам перед встречей с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме.

"Да", - ответил он на вопрос, является ли Либерман ключевым кандидатом. "Очень скоро", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, когда будет официально объявлена кандидатура на пост главы правоохранительного органа. Трамп не привел никаких подробностей.

Президент США также подчеркнул, что он обсудит с колумбийским президентом ситуацию в Венесуэле. "Мы поговорим о Венесуэле. Происходящее в Венесуэле вызывает сильную печаль", - отметил Трамп.

Ранее газета WSJ назвала Либермана среди четырех основных кандидатов на пост директора ФБР, наряду с исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, бывшим высокопоставленным сотрудником ФБР Ричардом Макфили и бывшим губернатором Оклахомы Фрэнком Китингом. Выдвижение на пост директора ФБР Джо Либермана, который в Сенате был сначала демократом, а затем - независимым и поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, позволило бы Белому дому заявить, что эта кандидатура пользуется двухпартийной поддержкой, отметила газета.

Пост директора ФБР стал вакантным после того, как президент Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.