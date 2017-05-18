Трамп: назначение спецпрокурора по России "наносит ужасный вред" США

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Назначение специального прокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы является не лучшим решением для США. Такое мнение, как сообщил телеканал CNBC, выразил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, это наносит ужасный вред нашей стране, поскольку показывает, что мы разобщенная, запутавшаяся, неединая страна", - приводит телеканал слова Трампа.

О назначении экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором было объявлено в среду. Это решение минюста поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

До этого Республиканская партия США множество раз за последние месяцы отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.