Трамп: США хотят содействовать установлению мира во всем мире

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новое американское правительство желало бы содействовать установлению мира во всем мире. С таким заверением выступил на совместной с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом пресс-конференции глава администрации США Дональд Трамп.
"Мы хотим устанавливать мир во всем мире", - сказал американский лидер.
При этом он высоко оценил усилия Сантоса, направленные на преодоление внутреннего вооруженного конфликта в Колумбии, продолжавшегося несколько десятилетий.