Жертвами обстрела боевиков в городе Дераа на юге Сирии стали пять детей

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БЕЙРУТ, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Пять детей погибли в четверг в городе Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска) в результате обстрела боевиками его мирных кварталов. Как сообщил агентству SANA директор местного департамента здравоохранения Абдель Вудуд аль-Хомси, еще около 50 человек, в том числе 13 детей, получили ранения. По его сведениям, минометные снаряды упали в квартале Кашиф и городском парке, откуда поступило в больницы большинство пострадавших.
Агентство SANA подчеркивает, что обстрел вооруженными группировками жилых районов, находящихся под защитой сирийской армии, стал новым нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которая распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.
В среду боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня район аэропорта и квартал Эс-Саххари, где получили ранения несколько человек.
Помимо Дераа и соседней с ней Эль-Кунейтры в зоны деэскалации, в соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане гарантами перемирия (РФ, Иран и Турция), включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.