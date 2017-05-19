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Жертвами обстрела боевиков в городе Дераа на юге Сирии стали пять детей

Международная панорама
19 мая, 2:37 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Еще около 50 человек, в том числе 13 детей, получили ранения

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БЕЙРУТ, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Пять детей погибли в четверг в городе Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска) в результате обстрела боевиками его мирных кварталов. Как сообщил агентству SANA директор местного департамента здравоохранения Абдель Вудуд аль-Хомси, еще около 50 человек, в том числе 13 детей, получили ранения. По его сведениям, минометные снаряды упали в квартале Кашиф и городском парке, откуда поступило в больницы большинство пострадавших.

Агентство SANA подчеркивает, что обстрел вооруженными группировками жилых районов, находящихся под защитой сирийской армии, стал новым нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которая распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.

В среду боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня район аэропорта и квартал Эс-Саххари, где получили ранения несколько человек.

Помимо Дераа и соседней с ней Эль-Кунейтры в зоны деэскалации, в соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане гарантами перемирия (РФ, Иран и Турция), включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.

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