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Мадуро заявил о необходимости изменить конституцию Венесуэлы

Международная панорама
19 мая, 2:54 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Президент считает, что нужно укрепить конституцию 1999 года и закрепить в ней все социальные права и программы, чтобы дать народу Венесуэлы максимальную безопасность и социальную стабильность

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

МЕХИКО, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает необходимым внести изменения в основной закон страны. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с рабочими и студентами, трансляцию которой вел телеканал Venezolana de Televisión.

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В начале месяца глава государства подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи (КА) - выборного органа, который может реформировать основной закон.

"Настало время укрепить конституцию 1999 года, чтобы закрепить в ней все социальные права, программы, и дать нашему народу максимальную безопасность и социальную стабильность, и чтобы никто не хотел пытаться приватизировать социальные права студентов, рабочих и народа в общем", - сказал глава государства. По его словам, КА будет выбрана "очень скоро прямым, тайным и всеобщим голосованием" народа Венесуэлы, однако конкретных сроков проведения голосования он не назвал.

Инициатива Мадуро о созыве КА обострила кризис в стране, вызванный решениями Верховного суда. В конце марта он наделил главу государства полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил, что берет на себя функции парламента. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

С начала апреля оппозиция, контролирующая парламент, проводит масштабные манифестации против действий исполнительной власти. По данным неправительственных организаций, в ходе акций протеста были задержаны свыше 2,3 тысячи человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппонентов Мадуро, число граждан, погибших от действий силовиков, приближается к 50, сотни человек пострадали.

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