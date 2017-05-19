Reuters: не менее 60 человек стали жертвами столкновений в южной части Ливии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 60 человек погибли в результате вооруженных столкновений, произошедших в четверг в Ливии в результате нападения на авиабазу на юге страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на медицинские и военные источники.

По их данным, в больницу города Бирак (500 км от Триполи) были доставлены тела 60 погибших, среди которых были как военнослужащие, так и мирные жители. По словам представителя 12-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА), нападение могло привести к гибели 86 человек.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на авиабазу погибли 50 военных ЛНА.

В четверг аэродром, расположенный вблизи города Бирак, был атакован сразу с нескольких направлений отрядами так называемой Третьей силы, костяк которой составляют вооруженные формирования из Мисураты, подчиняющиеся Минобороны в правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Им противостояли подразделения ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара в составе 12-й бригады под командованием генерала Мухаммеда бен Наиля, которые контролировали базу. Штурмующие обстреливали ее тяжелой артиллерией и системами залпового огня. Нападение удалось отбить.

Произошедший в четверг штурм нарушил продолжавшееся около двух недель перемирие в южном регионе страны между сторонниками Сараджа и Хафтара. Оба лидера договорились о нем на прошедших в начале мая прямых переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Абу-Даби, где они также обозначили принципы продвижения политического урегулирования и разделения властей.