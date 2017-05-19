CNN: США проведут у Корейского полуострова учения, в которых задействуют два авианосца

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пентагон проведет в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников в военном ведомстве США, Ronald Reagan в настоящее время движется в направлении Корейского полуострова. Авианосец, возглавляющий ударную группу ВМС США, покинул военно-морскую базу Йокосука во вторник после устранения неполадок оборудования.

КНДР осуществила 14 мая новый пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По сведениям Тихоокеанского командования (PACOM) Вооруженных сил США, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Источники CNN отмечают, что, по оценкам разведывательных служб США, данный запуск был для Пхеньяна успешным.

В настоящее время у Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят крейсер с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Ticonderoga и два эсминца УРО типа Arleigh Burke. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.

Ronald Reagan с ноября 2016 года после длительного плавания проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в ее районе кратковременные испытательные походы.