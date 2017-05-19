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Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере

Международная панорама
19 мая, 4:58 дата обновления: 19 мая, 5:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

WC-135 выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве. Американская сторона утверждает, что китайские летчики действовали непрофессионально

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ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил информацию о том, что два китайских истребителя Су-30 сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix над водами Восточно-Китайского моря. Об инциденте корреспонденту ТАСС в четверг рассказала официальный представитель ВВС США подполковник Лори Ходж.

"Во вторник, 17 мая два китайских истребителя Су-30 сопровождали самолет WC-135 Constant Phoenix , совершавший плановый полет в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. WC-135 действовал в соответствии с международным правом", - утверждает она.

Ходж подчеркнула, что Пентагон "продолжает расследование инцидента", однако "первоначальные отчеты ВВС США характеризуют сопровождение как непрофессиональное". По ее словам, "данный вопрос обсуждается с Китаем по соответствующим дипломатическим и военным каналам".

Ранее телеканал NBC сообщил, что два истребителя КНР Су-30 перехватили самолет WC-135 Constant Phoenix, оснащенный специальным оборудованием для замеров воздуха.

На борту такого типа летательных аппаратов размещено оборудование, позволяющее, в частности, в режиме реального времени выявлять наличие радиоактивных частиц в воздухе. Ранее ВВС США сообщали, что данные машины на регулярной основе проводят вылеты над Дальним Востоком, Индийским океаном, Бенгальским заливом, Средиземным морем, полярными районами планеты, а также у побережья Южной Америки и Африки. Эти же самолеты активно использовались США после аварии на Чернобыльской АЭС.

В сентябре 2016 года Пентагон заявил, что отправляет в район Корейского полуострова один из таких самолетов в связи с подземным ядерным испытанием, проведенным КНДР. 14 мая Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По сведениям Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море.

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