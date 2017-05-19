Спецназ США и Республики Корея на учениях отработали уничтожение ядерных объектов КНДР

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СЕУЛ, 19 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Военные Республики Корея (РК) и США провели совместные учения, в ходе которых отработали высадку в КНДР и последующее уничтожение ее ядерных объектов. Об этом сообщает радио KBS.
"Маневры Warrior Strike-7 проходили на полигоне в городе Пхочхон и на американской базе Camp Stanley в городе Ыйчжонбу провинции Кёнгидо", - отмечается в сообщении.
По данным радиостанции, спецподразделения РК и США отрабатывали действия по высадке десанта на территории КНДР и проникновение на объекты, связанные с ее ядерной программой.
Высадка осуществлялась на вертолетах с универсального десантного корабля "Токто" ВМС РК. Радиостанция отмечает, что это первый раз, когда американские военные впервые использовали южнокорейский корабль для десантных учений.
Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.