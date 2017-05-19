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Венесуэла отвергает введенные США санкции, которые противоречат международному праву

Международная панорама
19 мая, 8:20 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 19, мая. /ТАСС

Ранее США ввели санкции в отношении председателя и семи других членов Верховного суда южноамериканской республики

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МЕХИКО, 19 мая. /ТАСС/. Венесуэльское правительство решительно отвергает санкции США против южноамериканской страны, которые противоречат международному праву. Об этом заявила в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес.

"Венесуэла отвергает односторонние и неприемлемые санкции министерства финансов США в отношении членов Верховного суда (латиноамериканской страны)", - подчеркнула Родригес. По ее словам, "возмутительно и недопустимо, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенной и независимой республики в нарушение международных и венесуэльских законов".

Родригес указала, что президент Николас Мадуро "выразил поддержку членам Верховного суда, которые стали жертвами американского империализма". Введение Вашингтоном санкций "в очередной раз подтверждает, что США пытаются дестабилизировать обстановку" в Венесуэле, а направлены они "против мира" в этой стране, отметила глава МИД южноамериканской республики.

Ранее США ввели санкции в отношении председателя и семи других членов Верховного суда южноамериканской республики. На практике новое решение Вашингтона означает запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесенным в черный список, а также замораживание активов этих лиц и организации в банковской системе Соединенных Штатов, если таковые будут обнаружены.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи. По информации правозащитников, в ходе манифестаций были задержаны более 2,3 тыс. человек.

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