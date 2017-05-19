Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марин Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции

Международная панорама
19 мая, 12:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Лидер "Национального фронта" подчеркнула, что "следует сплотить и усилить оппозицию перед лицом той опасности ухудшения обстановки", к которой приведут принятые правительством Эмманюэля Макрона меры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/ETIENNE LAURENT

ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в пятницу о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента). Ле Пен выступала в городе Энен-Бомон (северо-западная часть страны), от которого она уже дважды выдвигалась на парламентских выборах, но оба раза проиграла.

"Считаю, что после прошедших президентских выборов нашей партии следует усилить свое присутствие на местности, а также постараться завоевать как можно больше мест в Национальном собрании. Я начинаю новую кампанию и выдвигаю свою кандидатуру в Нацсобрание. Наша партия и ее представители полностью мобилизованы на участие в этих выборах, и я возглавлю свои войска", - сказала Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что "следует сплотить и усилить оппозицию перед лицом той опасности ухудшения обстановки, к которой неизбежно приведут те меры, которые намерено принимать правительство Эмманюэля Макрона". "Национальному фронту" надлежит сыграть важную роль в преобразовании французского политического мира, потому что президентские выборы показали, что традиционные партии не пользуются больше широкой поддержкой. Борьба на выборах в Национальное собрание становится для нас приоритетной задачей. Мы ведем важную борьбу в стране, в частности по вопросу о зоне евро - и то, что на президентских выборах треть избирателей, 11 млн человек, проголосовали за наш проект, говорит о широкой его поддержке", - сказала Ле Пен.

Выборы в Национальное собрание Франции пройдут в два тура - 11 и 18 июня. Согласно недавнему прогнозу службы социологических исследований Opinion Way, "Национальный фронт" имеет шансы завоевать в нижней палате парламента 10-15 мест, тогда как президентское движение "Республика на марше" получит от 280 до 300 из 577 мест. Как отмечают политические обозреватели, "у "Национального фронта" есть реальные шансы стать основной оппозиционной силой в нижней палате".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама