Марин Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции

ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в пятницу о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента). Ле Пен выступала в городе Энен-Бомон (северо-западная часть страны), от которого она уже дважды выдвигалась на парламентских выборах, но оба раза проиграла.

"Считаю, что после прошедших президентских выборов нашей партии следует усилить свое присутствие на местности, а также постараться завоевать как можно больше мест в Национальном собрании. Я начинаю новую кампанию и выдвигаю свою кандидатуру в Нацсобрание. Наша партия и ее представители полностью мобилизованы на участие в этих выборах, и я возглавлю свои войска", - сказала Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что "следует сплотить и усилить оппозицию перед лицом той опасности ухудшения обстановки, к которой неизбежно приведут те меры, которые намерено принимать правительство Эмманюэля Макрона". "Национальному фронту" надлежит сыграть важную роль в преобразовании французского политического мира, потому что президентские выборы показали, что традиционные партии не пользуются больше широкой поддержкой. Борьба на выборах в Национальное собрание становится для нас приоритетной задачей. Мы ведем важную борьбу в стране, в частности по вопросу о зоне евро - и то, что на президентских выборах треть избирателей, 11 млн человек, проголосовали за наш проект, говорит о широкой его поддержке", - сказала Ле Пен.

Выборы в Национальное собрание Франции пройдут в два тура - 11 и 18 июня. Согласно недавнему прогнозу службы социологических исследований Opinion Way, "Национальный фронт" имеет шансы завоевать в нижней палате парламента 10-15 мест, тогда как президентское движение "Республика на марше" получит от 280 до 300 из 577 мест. Как отмечают политические обозреватели, "у "Национального фронта" есть реальные шансы стать основной оппозиционной силой в нижней палате".