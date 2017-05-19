Spiegel: ФРГ готовится к введению США запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов

БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ готовится к возможному введению США запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов, вылетающих из германских аэропортов в Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание Spiegel Online.

По информации СМИ, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер настаивает на том, что имеется достаточно оснований, чтобы ввести соответствующий запрет уже сейчас на всех рейсах из Европы в США. В Берлине опасаются, что британцы могут пойти на особую сделку с американцами в данном вопросе для того, чтобы конкурентное преимущество впоследствии получил лондонский аэропорт Хитроу.

В среду представители администрации США обсудили проблему провоза ноутбуков в салонах самолетов с официальными лицами ЕС в Брюсселе. Она завершилась безрезультатно и будет продолжена на следующей неделе в американской столице.

В посольстве ФРГ в Вашингтоне исходят из того, что США расширят запрет на провоз ноутбуков и на страны ЕС. "Ведущиеся сейчас переговоры указывают на то, что возможно расширение запрета на аэропорты ЕС и что воздушные гавани Германии здесь не станут исключением", - говорится в депеше германского посла в США, текст которой приводит Spiegel.

В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Затем американские службы безопасности предложили распространить ограничения и на другие аэропорты за пределами Соединенных Штатов, в том числе в Европе. Тогда в МВД Германии заявляли, что по собственной инициативе не планируют запрещать провоз ноутбуков в ручной клади на авиарейсах, но обсудят с партнерами в США вопрос расширения запрета.